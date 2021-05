Elio Germano | età | fidanzata | figli | film | dove vive | altezza | Instagram

(Di martedì 11 maggio 2021)è un bravissimo attore italiano tra i più famosi, apprezzato anche all’estero. Scopriamo i dettagli della sua vita quotidiana. Leggi anche: Rocco Papaleo: età, vita privata,Chi èè senza dubbio un attore dal talento unico, sempre in crescita come artista. Nel 2020 ha...

Advertising

danielamarch8 : RT @Raicomspa: #David2021 15 candidature per #VolevoNascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano: AppleTV - carlopalomar : RT @Raicomspa: #David2021 15 candidature per #VolevoNascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano: AppleTV - ArtesDocs : RT @sergioandreola: Elio Germano nei panni del pittore e scultore Antonio Ligabue nel film 'Volevo nascondermi', 2020, regia Giorgio Diritt… - Ineya18 : RT @sergioandreola: Elio Germano nei panni del pittore e scultore Antonio Ligabue nel film 'Volevo nascondermi', 2020, regia Giorgio Diritt… - Stefano04449462 : RT @sergioandreola: Elio Germano nei panni del pittore e scultore Antonio Ligabue nel film 'Volevo nascondermi', 2020, regia Giorgio Diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Germano

Corriere della Sera

Nessuna indecisione tra gli attori protagonisti: il premio a Sophia Loren per 'La vita davanti a sè' vola basso a 1,05,si gioca a 1,10 con 'Volevo nascondermi', davanti a Pierfrancesco ...A guidare le nomination di quest'anno è, però, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, il film dedicato alla vita di Antonio Ligabue con un grandeche troneggia grazie a ben 15 ...Riaprono i teatri. Si. Ma come? Non è solo una questione di distanze di sicurezza, di misure tecniche di riavvicinamento. Qui è in ballo la sopravvivenza del nostro immaginario, ...Appuntamento l'11 maggio su Rai 1 (dalle ore 21.25) con gli Oscar del cinema italiano. Il film con più candidature è Volevo nascondermi, con Elio Germano ...