“E’ stata un’emozione”, il racconto della prima farmacista a vaccinare in Italia (Di martedì 11 maggio 2021) Un ‘primato’ casuale quello della dottoressa di Courmayeur, prima farmacista Italiana a vaccinare contro il Covid. “Devo confessare che ero abbastanza emozionata nel preparare la prima dose, anche se ero inconsapevole di stare per diventare la prima tra i colleghi a inoculare un vaccino. Mi tremavano un po’ le mani. Ma poi tutto è diventato più normale e la concentrazione sul lavoro ha preso il sopravvento”, spiega all’Adnkronos Salute Serena Carmina, titolare di farmacia a Courmayeur che sabato – in anticipo sul programma di partenza della Valle d’Aosta, prima Regione ad aprire questo canale – ha somministrato il vaccino a una donna di 60 anni “molto motivata a vaccinarsi perché ha perso il marito per Covid”, ha ... Leggi su udine20 (Di martedì 11 maggio 2021) Un ‘to’ casuale quellodottoressa di Courmayeur,na acontro il Covid. “Devo confessare che ero abbastanza emozionata nel preparare ladose, anche se ero inconsapevole di stare per diventare latra i colleghi a inoculare un vaccino. Mi tremavano un po’ le mani. Ma poi tutto è diventato più normale e la concentrazione sul lavoro ha preso il sopravvento”, spiega all’Adnkronos Salute Serena Carmina, titolare di farmacia a Courmayeur che sabato – in anticipo sul programma di partenzaValle d’Aosta,Regione ad aprire questo canale – ha somministrato il vaccino a una donna di 60 anni “molto motivata a vaccinarsi perché ha perso il marito per Covid”, ha ...

