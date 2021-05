“É sempre mezzogiorno” | le ricette del 11 maggio 2021

(Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo anno, solita cucina. Anche oggi, una nuova, scoppiettante puntata della prima edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, “É”, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00. “Un programma in cui la cucina è il contesto e lo spunto per parlare di attualità. Di temi leggeri. Le persone, soprattutto in questo periodo difficile, hanno bisogno di allegria, un pizzico di gossip e tanta, tanta serenità“, spiega la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma veniamo alla puntata di oggi, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti(quindi, deliziose pietanze!), che abbiamo puntualmente annotato ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato E' sempre mezzogiorno su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di martedì 11 maggio 2021 – Ricette e rubriche - RadioSoap2 : RT @sergiomarcoc: #IlSegreto del mezzogiorno tempestato di pubblicità, ma davvero tanta eh si arresta sempre al solito risultato 188.00… - sergiomarcoc : #IlSegreto del mezzogiorno tempestato di pubblicità, ma davvero tanta eh si arresta sempre al solito risultato… - lupin44841108 : @ItalyPops @kittyisback2 @luciasegreta @DaveKohenn @masinofan1 @pic_poster @HuntersexTgilr1 @ShemalesOnCams… -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

Conferma doppia, per Antonella Clerici, con i suoi programmi 'The voice Senior' e 'E''.Confermato il cooking show di Rai1 nella prossima stagione televisiva alla luce degli ottimi ascolti. Nuovi progetti in prima serata per ...Confermato il cooking show di Rai1 nella prossima stagione televisiva alla luce degli ottimi ascolti. Nuovi progetti in prima serata per Antonellina ...Lavori in corso di E-distribuzione dalle 23 del 13 maggio alle 7 di venerdì 14 e dalle 23 del 17 maggio alle 7 di martedì 18 ...