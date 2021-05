E.Romagna: Assemblea legislativa, calendario pieno di sfide per nuova Ue (Di martedì 11 maggio 2021) Al via i lavori della Sessione europea 2021 della Regione Emilia-Romagna. “Dal 2009, anno della prima Sessione europea, la Regione Emilia-Romagna ha sempre partecipato in modo attivo alla formazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, privilegiando il rapporto diretto con gli stakeholder del territorio attraverso lo svolgimento dell’udienza conoscitiva nell’ambito dei lavori della Commissione competente”, spiega la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti. “L’Unione europea sta svolgendo un ruolo decisivo nella fase di gestione della pandemia, dimostrando una forte vocazione solidaristica e di coesione per contrastare gli effetti negativi sul piano sanitario, economico e sociale della crisi. Proprio in queste azioni sta la forza e l’importanza della coesione multilivello. Un principio ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Al via i lavori della Sessione europea 2021 della Regione Emilia-. “Dal 2009, anno della prima Sessione europea, la Regione Emilia-ha sempre partecipato in modo attivo alla formazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, privilegiando il rapporto diretto con gli stakeholder del territorio attraverso lo svolgimento dell’udienza conoscitiva nell’ambito dei lavori della Commissione competente”, spiega la presidente dell’Emma Petitti. “L’Unione europea sta svolgendo un ruolo decisivo nella fase di gestione della pandemia, dimostrando una forte vocazione solidaristica e di coesione per contrastare gli effetti negativi sul piano sanitario, economico e sociale della crisi. Proprio in queste azioni sta la forza e l’importanza della coesione multilivello. Un principio ...

