Droga comprata in Puglia | spacciata a Roma | tredici ordinanze cautelari fra la capitale ed il brindisino Operazione antimafia dei carabinieri

Advertising

NoiNotizie : Droga comprata in #Puglia, spacciata a #Roma: tredici ordinanze cautelari fra la capitale ed il brindisino - ilmessaggeroit : Roma, droga comprata in Puglia e poi rivenduta a Roma: scoperta maxi rete criminale -

Ultime Notizie dalla rete : Droga comprata

ilmessaggero.it

Alcune ore dopo essere rientrato in casa ha aggredito i familiari, accusandoli di aver gettato laappena. Sul posto è intervenuta la polizia e i genitori del 28enne hanno confermato ...Mentre laè statail giorno precedente alle chiusure a Porta Palazzo, nota zona dello spaccio: 'Una scorta prima del lockdown', ha ammesso Kaprio. - - > Leggi Anche Cannabis, assolto ...Agli arresti domiciliari per rapina, è uscito comunque di casa per comprare eroina e al rientro ha aggredito i genitori responsabili di avergli gettato una parte dello stupefacente acquistato poco pri ...È evaso dagli arresti domiciliari per compare la droga, ma poi i genitori l’hanno buttata, a sua insaputa. Un 28enne è stato arrestato dalla polizia di Oristano per evasione e minacce nei confronti de ...