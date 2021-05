Dragaggi: Scoccimarro, finanziato progetto per 900mila euro sul Corno (Di martedì 11 maggio 2021) Le opere prenderanno il via in autunno San Giorgio di Nogaro, 11 mag – Partirà in autunno l’intervento per il consolidamento spondale del fiume Corno e per la realizzazione di opere idrauliche. I lavori sono finanziati con uno stanziamento di 900mila euro da investire nell’area di canoa e canotaggio a San Giorgio di Nogaro. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, durante l’incontro in Municipio a San Giorgio di Nogaro sul tema dei Dragaggi, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco Roberto Mattiussi, il direttore generale di Confindustria Udine Michele Nencioni, i portatori di interesse e alcuni consiglieri regionali. “Siamo pronti a partire con la gara d’appalto e in autunno potranno essere avviati i lavori – ha detto ... Leggi su udine20 (Di martedì 11 maggio 2021) Le opere prenderanno il via in autunno San Giorgio di Nogaro, 11 mag – Partirà in autunno l’intervento per il consolidamento spondale del fiumee per la realizzazione di opere idrauliche. I lavori sono finanziati con uno stanziamento dida investire nell’area di canoa e canotaggio a San Giorgio di Nogaro. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio, durante l’incontro in Municipio a San Giorgio di Nogaro sul tema dei, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco Roberto Mattiussi, il direttore generale di Confindustria Udine Michele Nencioni, i portatori di interesse e alcuni consiglieri regionali. “Siamo pronti a partire con la gara d’appalto e in autunno potranno essere avviati i lavori – ha detto ...

F_Scoccimarro : ???? #Dragaggi: in autunno intervento per consolidamento spondale fiume Corno e realizzazione opere idrauliche. Lavor… - regioneFVGit : Ambiente: Presto al via dragaggi del Tagliamento. Lo riferisce @F_Scoccimarro. ?? - F_Scoccimarro : ???? #Lignano: presto via a dragaggi #Tagliamento Abbiamo ascoltato istanze di operatori e sindaco ai quali ho assic… - F_Scoccimarro : ???? Continuano i sopralluoghi per i dragaggi. Dopo aver incontrato gli amministratori locali di Monfalcone e Grado,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dragaggi Scoccimarro Dragaggi, 900mila euro per il cantiere sul Corno Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, durante l'incontro in Municipio a San Giorgio di Nogaro sul tema dei dragaggi, a cui hanno partecipato, fra ...

'Dragaggi, Project financing per Grado e Marano' ...regionale - aggiunge Di Bert - riserva un'attenzione particolare al tema dei dragaggi, impegnandosi ... Lo conferma anche il sopralluogo effettuato dall'assessore Fabio Scoccimarro al comprensorio ...

Dragaggi: Scoccimarro, finanziato progetto per 900mila euro sul Corno Il Gazzettino Dragaggi: Scoccimarro, finanziato progetto per 900mila euro sul Corno Le opere prenderanno il via in autunno San Giorgio di Nogaro, 11 mag - Partirà in autunno l'intervento per il consolidamento spondale del fiume Corno e per la realizzazione di opere ...

Scoccimarro: «Presto al via i dragaggi del Tagliamento» LATISANA «A breve partiranno i dragaggi del Tagliamento sia all’altezza della darsena Marina Uno che alla foce del fiume a Lignano. Un’operazione da 45 mila metri cubi di sabbia analizzata e ritenuta ...

Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio, durante l'incontro in Municipio a San Giorgio di Nogaro sul tema dei, a cui hanno partecipato, fra ......regionale - aggiunge Di Bert - riserva un'attenzione particolare al tema dei, impegnandosi ... Lo conferma anche il sopralluogo effettuato dall'assessore Fabioal comprensorio ...Le opere prenderanno il via in autunno San Giorgio di Nogaro, 11 mag - Partirà in autunno l'intervento per il consolidamento spondale del fiume Corno e per la realizzazione di opere ...LATISANA «A breve partiranno i dragaggi del Tagliamento sia all’altezza della darsena Marina Uno che alla foce del fiume a Lignano. Un’operazione da 45 mila metri cubi di sabbia analizzata e ritenuta ...