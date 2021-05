Dracula: in Romania, vaccino omaggio a chi visita il castello di Bran (Di martedì 11 maggio 2021) In Romania è stata annunciata l'iniziativa che garantisce un vaccino omaggio a chi visita il castello di Bran, conosciuto anche come il castello di Dracula. Chiunque visiterà il castello di Dracula, in Romania, riceverà un vaccino omaggio. L'iniziativa, annunciata tramite Facebook, punta così ad incentivare il turismo e la vaccinazione in un Paese i cui abitanti sono tra i meno propensi a vaccinarsi dell'Europa centrale. Quando è trascorso oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria mondiale, il peggio sembra essere passato grazie alla diffusione dei vaccini, seppur con quantità di somministrazioni e tempistiche differenti tra una Nazione e l'altra. E se negli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 maggio 2021) Inè stata annunciata l'iniziativa che garantisce una chiildi, conosciuto anche come ildi. Chiunque visiterà ildi, in, riceverà un. L'iniziativa, annunciata tramite Facebook, punta così ad incentivare il turismo e la vaccinazione in un Paese i cui abitanti sono tra i meno propensi a vaccinarsi dell'Europa centrale. Quando è trascorso oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria mondiale, il peggio sembra essere passato grazie alla diffusione dei vaccini, seppur con quantità di somministrazioni e tempistiche differenti tra una Nazione e l'altra. E se negli ...

