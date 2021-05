Dossena: “Il Napoli andrà in Champions, l’ultimo posto sarà conteso tra Milan e Juve. Sbagliato mandare via Sarri, CR7 èdeleterio” (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea Dossena, ex difensore di Liverpool, Napoli e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc. Di seguito sono riportate le sue parole: “Il Napoli chiuderà il campionato nelle prime posizioni, a giocarsi l’ultimo posto Champions saranno Milan e Juve. Gli azzurri avrebbero potuto avere qualche punto in più. Purtroppo gli infortuni nella parte centrale della stagione non ha permesso al Napoli di ridurre le distanze dall’Inter. I nerazzurri sono superiori, ma non di tanto. Juventus? La dirigenza bianconera ha voluto rinunciare a Sarri, uno dei tre migliori allenatori in circolazione, per affidarsi a Pirlo perché la Juve intendeva dare più forza ai ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea, ex difensore di Liverpool,e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc. Di seguito sono riportate le sue parole: “Ilchiuderà il campionato nelle prime posizioni, a giocarsisaranno. Gli azzurri avrebbero potuto avere qualche punto in più. Purtroppo gli infortuni nella parte centrale della stagione non ha permesso aldi ridurre le distanze dall’Inter. I nerazzurri sono superiori, ma non di tanto.ntus? La dirigenza bianconera ha voluto rinunciare a, uno dei tre migliori allenatori in circolazione, per affidarsi a Pirlo perché laintendeva dare più forza ai ...

