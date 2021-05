Dopo Amici, il coming out in diretta tv: "Quando l'ho detto a mia madre...", la confessione e il dramma prima della liberazione (Di martedì 11 maggio 2021) Manuel Aspidi è conosciuto dal grande pubblico della televisione in quanto ex allievo di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina su Tv8, il cantante ha fatto coming out in diretta: “Sono gay, è il momento di essere chi sono”. È la prima volta che ha deciso di uscire allo scoperto, almeno in pubblico: “Vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e quindi sono fortunato”. “Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli”, ha dichiarato Manuel Aspidi che poi, visibilmente commosso, ha aggiunto: “Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”. Confidarsi con le persone che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Manuel Aspidi è conosciuto dal grande pubblicotelevisione in quanto ex allievo di, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina su Tv8, il cantante ha fattoout in: “Sono gay, è il momento di essere chi sono”. È lavolta che ha deciso di uscire allo scoperto, almeno in pubblico: “Vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e quindi sono fortunato”. “si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli”, ha dichiarato Manuel Aspidi che poi, visibilmente commosso, ha aggiunto: “Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”. Confidarsi con le persone che ...

