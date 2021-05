Donald Glover contro la cancel culture | È la causa di film e show televisivi noiosi

(Di martedì 11 maggio 2021)ha criticato lasostenendo che diminuisca la voglia di sperimentare, portando ad avere soloha criticato apertamente lasostenendo che sia ladella produzione di progetti cinematografici eche risultano. La star di Atlanta, che prossimamente reciterà accanto a Phoebe Waller-Bridge nella serie Mr. and Mrs. Smith per Amazon Prime Video, ha condiviso la sua opinione su Twitter dopo aver letto alcuni commenti online. Il creatore di Atlanta ha dichiarato: "Ho visto persone che parlavano di quanto siano stanche di scrivere recensioni di progetti ...

Donald Glover ha criticato apertamente la cancel culture sostenendo che sia la causa della produzione di progetti cinematografici e televisivi che risultano noiosi. La star di Atlanta, che prossimamente reciterà accanto a Phoebe Waller-Bridge nella serie Mr. and Mrs. Smith per Amazon Prime Video, ha condiviso la sua opinione su Twitter dopo aver letto alcuni commenti online. Il creatore di Atlanta ha dichiarato: "Ho visto persone che parlavano di quanto siano stanche di scrivere recensioni di progetti