Dombrovski vince | De Marchi in rosa Ribalta e ribaltamento al Giro d' Italia

(Di martedì 11 maggio 2021) “Perché prestiamo tanta attenzione al meteo?”, si chiedeva il premio Nobel per la letteratura Saul Bellow in un articolo sulla rivista News from the Republic of Letters. Una domanda a cui rispondeva poche righe dopo: “I nostri discorsi sono pieni di riferimenti legati al sole, alla pioggia, al vento o alla neve, come se il sole, la pioggia, il vento o la neve fossero davvero importanti. È così davvero? Penso che tutto ciò sia un qualcosa che sopravvalutiamo enormemente. A volte l’ossessione per il tempo climatico è solo un riflesso di quello che ci portiamo dentro”. Anni fa, sul lungomare di Trieste, un signore guardava il cielo colmo di nuvole che scaricavano secchiate d’acqua sulla città e sul molo Audace e diceva gioioso che un sole così bello non l’aveva mai visto. Mica semplice dire se avesse davvero torto. La pioggia sembrava non disturbarlo, rideva felice come in una ...