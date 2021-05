Dolomiti Energia | finanziamento di 100 milioni da BEI per efficientamento energetico

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –ha firmato un accordo dida 100di euro a sostegno del piano di sviluppo 2021-2024 con la Banca europea per gli investimenti (BEI), l’istituzione finanziaria dell’Unione europea che eroga finanziamenti sul lungo termine per progetti validi al fine di contribuire agli obiettivi politici dell’UE. Le risorse sosterrannonei progetti di ampliamento, ammodernamento e potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, installazione di contatori intelligenti e di seconda generazione, rinnovo e incremento delle performance di impianti idroelettrici esistenti,dell’illuminazione pubblica stradale e adeguamento dell’efficienza operativa delle reti idriche. “Come banca del clima, la BEI è ...

