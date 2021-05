Dolce&Gabbana veste Canelo Alvarez | le foto e il video sull' origine dei capi

(Di martedì 11 maggio 2021) Il rosso dei suoi capelli gli è valso il suo soprannome,in spagnolo significa «cannella», ma comunque lo vogliate chiamare il pugile messicano Santos Saúl Álvarez Barragán - questo il suo nome all'anagrafe - continua a distinguersi per essere uno tra i più forti di tutti i tempi nella boxe internazionale. Il suo ultimo incontro, lo scorso 9 maggio, davanti a 73000 spettatori all’interno dello Stadio coperto dei Dallas Cowboys, lo ha visto mettere ko all’ottava ripresa il britannico Joe Saunders con uno show di tecnica, potenza, e anche di stile aggiungiamo noi. Perché non ci è sfuggita la mise cheha indossatoper l'occasione. Già. Dapprima il campione messicano è arrivato ??all'AT&T Stadium con un look inequivocabilmente tutto Dolce&Gabbana Dalla felpa con cappuccio e pantaloni da jogging in techno jersey ...

Dolce&Gabbana veste

