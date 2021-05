Dl sostegni: in corso riunione a P.Chigi con Draghi e Franco (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi la riunione sul decreto sostegni bis tra i capi delegazione delle forze di maggioranza e i ministri competenti, fra cui il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri giovedì. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - E' ina Palazzolasul decretobis tra i capi delegazione delle forze di maggioranza e i ministri competenti, fra cui il ministro dell'Economia, Daniele. Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri giovedì.

Conversione decreto Sostegni: via libera del Senato, ora il testo passa alla Camera

Dl sostegni: in corso riunione a P.Chigi con Draghi e Franco Roma, 11 mag. (Adnkronos) – E' in corso a Palazzo Chigi la riunione sul decreto Sostegni bis tra i capi delegazione delle forze di maggioranza e i ministri competenti, fra cui il ministro dell'Economi ...

Sostegno, gli idonei del Tfa protestano davanti al Ministero: “Vogliamo specializzarci” "Chiediamo la pubblicazione del bando del VI ciclo per poter iniziare subito il corso e l'inserimento in graduatoria con riserva a luglio per evitare di rimanere congelati un altro anno scolastico, co ...

