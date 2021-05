Djokovic | “Successo? Ho sacrificato tutto per arrivare dove sono”

Leggi su sportface

(Di martedì 11 maggio 2021) “E’ stato un match difficile in condizioni difficili. La terra richiede più energia, fisica e mentale. Devi esercitarti di più per sentirti a tuo agio. Anche tatticamente è impegnativo, sembra quasi il gioco del gatto e del topo. Sulla terra battuta bisogna difendersi meglio rispetto ad altre superfici”.queste le parole di Novakin seguito alla vittoria in due set contro Taylor Fritz, che ha aperto al serbo la strada verso gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma. Nole ha commentato la sensazione di sentirsi appagati dopo tanti successi: “Ho dovuto sacrificare davveropera quel punto, e l’ho fatto. Poi, come ogni altro essere umano, ho sentito il bisogno di dedicarmi a certe altre cose, alla famiglia e ad altri progetti, altre cose, ma stavo solo cercando quell’equilibrio tra il ...