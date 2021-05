Dj Ringo: “Fedez diventerà un politico. Ma dietro la sua svolta c’è Chiara Ferragni” (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo Dj Ringo, storico conduttore radiofonico italiano e direttore creativo di Virgin Radio, Fedez “non è più musica”, ma “fenomeno mediatico. La cosa incredibile è che nessuno lo invita come rapper“. Intervistato da MOW Magazine, Dj Ringo commenta quanto accaduto sul palco del concertone del Primo maggio e la battaglia del rapper per il Ddl Zan. Sulla polemica dei testi omofobi delle vecchie canzoni di Fedez, il conduttore radiofonico ha detto: “Perché ha chiesto scusa anni dopo aver scritto quei testi? Solo perché è venuto fuori tutto questo casino? Le scuse doveva farle tempo fa, le offese a Tiziano Ferro erano pesanti”. “Quando mesi fa raccolse i soldi e aprì con la moglie Chiara Ferragni il reparto anti-Covid sono stato il primo a fargli i complimenti, merita davvero rispetto. ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo Dj, storico conduttore radiofonico italiano e direttore creativo di Virgin Radio,“non è più musica”, ma “fenomeno mediatico. La cosa incredibile è che nessuno lo invita come rapper“. Intervistato da MOW Magazine, Djcommenta quanto accaduto sul palco del concertone del Primo maggio e la battaglia del rapper per il Ddl Zan. Sulla polemica dei testi omofobi delle vecchie canzoni di, il conduttore radiofonico ha detto: “Perché ha chiesto scusa anni dopo aver scritto quei testi? Solo perché è venuto fuori tutto questo casino? Le scuse doveva farle tempo fa, le offese a Tiziano Ferro erano pesanti”. “Quando mesi fa raccolse i soldi e aprì con la moglieil reparto anti-Covid sono stato il primo a fargli i complimenti, merita davvero rispetto. ...

