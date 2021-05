Disoccupazione | Biden | “Titolari indennità deve accettare qualsiasi lavoro proposto”

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha escluso che i benefits contro la, estesi a marzo durante la crisi da Covid, impediscano ai lavori americani dinuovi lavori, come affermano i suoi oppositori. Il presidente americano ha chiarito infatti che un disoccupato dovrà necessariamentegli venga, pena la decadenza del sussidio contro la. “Se stai ricevendo l’die ti viene offerto unadeguato, non puoi rifiutare quele continuare a ricevere l’di”, ha affermato. Il Dipartimento ...

Advertising

gditom : Rispondendo a un'insinuazione di Peter Doocy di Fox News (strano!) sul fatto che i sussidi di disoccupazione siano… - cannedcat : L'amministrazione del presidente Joe Biden non crede che le indennità di disoccupazione di 300 dollari a settimana… - FrancoBonanno62 : @RaiNews E' normale che torna a salire con tutti i contributi elargiti dal governo Biden, chi è quel cretino che vo… - ErasmoPartenope : RT @laltrodiego: Disastro #Biden. Chi ha creduto a 1 milione di posti di lavoro promessi, grazie alla campagna di vaccinazione di #Tontolo… - ENRICO27218318 : RT @laltrodiego: Disastro #Biden. Chi ha creduto a 1 milione di posti di lavoro promessi, grazie alla campagna di vaccinazione di #Tontolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Disoccupazione Biden

"Se stai ricevendo l'indennità die ti viene offerto un lavoro adeguato, non puoi rifiutare quel lavoro e continuare a ricevere l'indennità di", ha affermato. Il ...... e degli effetti del piano di Joeper gli Usa, che stabilisce investimenti fino a 1.900 ... L'altro aspetto negativo riguarda la, che per tutto il 2021 non dovrebbe migliorare. ...(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha escluso che i benefits contro la disoccupazione, estesi a marzo durante la crisi da Covid, impediscano ai lavori americani di ...Per l’Italia sono rosee le previsioni di primavera formulate dalla Commissione Ue. Lo scrive Claudio Tito su La Repubblica. La crescita del Belpaese potrebbe infatti superare il 4%.