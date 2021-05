DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: un gruppo di contrattaccanti va all’inseguimento di Hermans e Campenaerts (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Dal plotone si è staccato un gruppetto di corridori che sta provando a riprendere i fuggitivi. 12.58 Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) e Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) nonostante l’andatura del gruppo non mollano e proseguono nella loro azione con il plotone che insegue a 10”. 12.55 gruppo allungatissimo con tanti scatti in testa. 12.52 La situazione di classifica dei fuggitivi: Campenaerts a 35” da Ganna e Hermans a 53”. 12.49 Il gruppo si riporta a pochi secondi dai fuggitivi. 12.45 Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) e Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) proseguono nella loro azione, ma dietro continuano gli attacchi, in particolare ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Dal plotone si è staccato un gruppetto di corridori che sta provando a riprendere i fuggitivi. 12.58 Quinten(Intermarché-Wanty-Gobert) e Victor(Qhubeka-Assos) nonostante l’andatura delnon mollano e proseguono nella loro azione con il plotone che insegue a 10”. 12.55allungatissimo con tanti scatti in testa. 12.52 La situazione di classifica dei fuggitivi:a 35” da Ganna ea 53”. 12.49 Ilsi riporta a pochi secondi dai fuggitivi. 12.45 Quinten(Intermarché-Wanty-Gobert) e Victor(Qhubeka-Assos) proseguono nella loro azione, ma dietro continuano gli attacchi, in particolare ...

