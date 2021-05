DIRETTA Giro d’Italia | tappa di oggi LIVE | iniziata la frazione odierna Il gruppo verso il km 0

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 La maglia rosa al via della. Maglia Rosa @EnelGroupIT: @GannaFilippo #pic.twitter.com/impIBqdruH —(@ditalia) May 11, 2021 12.08 Partiti!!!la quartadel2021. 12.06 Filippo Ganna in maglia rosa, Vincenzo Albanese in maglia azzurra, Tim Merlier in maglia ciclamino e Tobia Foss in maglia bianca in testa alin attesa del via. 12.02 Attenzione all’incognita meteo che potrebbe condizionare pesantemente la. 11.58 L’altimetria delladi. Stage 4 of the ...