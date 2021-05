DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: i favoriti attendono il Colle Passerino (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.25 Ora tratto di discesa che precede la salita di Montecreto, circa 4 km al 7%. Tuttavia non è classificata come GPM. 16.24 Sempre la Deceuninck-Quick Step a tirare il gruppo maglia rosa, ma l’andatura è molto regolare. Filippo Ganna in terzultima posizione. 16.23 Si rinfoltisce il gruppetto degli inseguitori, quello di De Marchi per intenderci. Rientrati anche Zana, Gavazzi, Dina, Valter e Mosca. 16.21 30 km all’arrivo. 16.21 Andrea Vendrame prova al contrattacco. 16.20 Non è affatto detto che Taaramae e Jensen siano i favoriti per il successo di tappa, anzi. Per loro un minuto sugli inseguitori. 16.19 Rientrano quattro corridori. Ora sono in otto all’inseguimento di Taaramae e Jensen: ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL16.25 Ora tratto di discesa che precede la salita di Montecreto, circa 4 km al 7%. Tuttavia non è classificata come GPM. 16.24 Sempre la Deceuninck-Quick Step a tirare il gruppo maglia rosa, ma l’andatura è molto regolare. Filippo Ganna in terzultima posizione. 16.23 Si rinfoltisce il gruppetto degli inseguitori, quello di De Marchi per intenderci. Rientrati anche Zana, Gavazzi, Dina, Valter e Mosca. 16.21 30 km all’arrivo. 16.21 Andrea Vendrame prova al contrattacco. 16.20 Non è affatto detto che Taaramae e Jensen siano iper il successo di, anzi. Per loro un minuto sugli inseguitori. 16.19 Rientrano quattro corridori. Ora sono in otto all’inseguimento di Taaramae e Jensen: ...

