DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: contrattaccano Taaramae, Hermans e Juul-Jensen. Gruppo a 6? (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.30 Nel tratto in discesa dopo il GPM di Castello di Carpineti, il Gruppo ha rischiato di spezzarsi in tre tronconi, mentre adesso si sta ricompattando. 15.29 Sale a 56? il margine fra i tre battistrada e gli altri fuggitivi del giorno. 15.26 Si stacca di nuovo Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec). 15.23 Filippo Ganna instancabilmente in testa al Gruppo. 15.20 40? per i tre attaccanti Taaramae, Hermans e Juul-Jensen. 15.17 Intanto provano ad allungare Rein Taaramäe , Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) e Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange). 15.15 Filippo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL15.30 Nel tratto in discesa dopo il GPM di Castello di Carpineti, ilha rischiato di spezzarsi in tre tronconi, mentre adesso si sta ricompattando. 15.29 Sale a 56? il margine fra i tre battistrada e gli altri fuggitivi del giorno. 15.26 Si stacca di nuovo Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec). 15.23 Filippo Ganna instancabilmente in testa al. 15.20 40? per i tre attaccanti. 15.17 Intanto provano ad allungare Rein Taaramäe , Quinten(Intermarché-Wanty-Gobert) e Christopher(Team BikeExchange). 15.15 Filippo ...

