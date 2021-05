Difesa: Sottosegretario Pucciarelli, CINCNAV prestigioso Comando della Marina Militare (Di martedì 11 maggio 2021) “A Lei, Ammiraglio Treu, e a tutto il personale Militare e civile del suo Comando va il ringraziamento degli italiani per la professionalità, l’elevato senso del dovere e la passione profusi nello svolgimento dei compiti istituzionali assegnati. Attività che avete condotto senza risparmio di energie anche nel corso di questa emergenza sanitaria.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di una visita al Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV). “Questo Comando, cuore pulsante della Marina Militare, assicura senza soluzione di continuità le funzioni di controllo operativo, efficienza e approntamento dello strumento aeronavale. Attività svolte ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) “A Lei, Ammiraglio Treu, e a tutto il personalee civile del suova il ringraziamento degli italiani per la professionalità, l’elevato senso del dovere e la passione profusi nello svolgimento dei compiti istituzionali assegnati. Attività che avete condotto senza risparmio di energie anche nel corso di questa emergenza sanitaria.” – ha detto ilalla, Stefania, nel corso di una visita alin CapoSquadra Navale (). “Questo, cuore pulsante, assicura senza soluzione di continuità le funzioni di controllo operativo, efficienza e approntamento dello strumento aeronavale. Attività svolte ...

