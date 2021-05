Deva e Leonie Cassel | chi sono le figlie di Monica Bellucci?

Leggi su puglia24news

(Di martedì 11 maggio 2021)le due figli di, nate dal matrimonio con l’attore e regista francese Vincent. Le due ragazzeentrambe bellissime ed assomigliano moltissimo alla loro mamma.è un’attrice ed ex modella italiana di grande successo che piace moltissimo al pubblico ed è un vero e proprio sex symbol degli anni Novanta e Duemila. Scopriamo qualcosa in più sulle due ragazze.ledie Vincent. Entrambe le ragazzenate in Italia, a Roma per volere della mamma, che ...