Dentro la vita vera da romanzo della regina Elisabetta II

(Di martedì 11 maggio 2021) La vita della novantacinquenne regina Elisabetta II è una favola royal d’altri tempi che, con ogni probabilità, non si ripeterà mai più. Nonostante le «bombe» che si sono abbattute di recente sulla Corona – da ultimo l’addio di Harry e Meghan Markle alla royal family e la loro intervista shock a Oprah Winfrey – per la maggior parte degli inglesi The Queen resta l’amato e indiscusso simbolo del Paese. Antonio Caprarica, il royal watcher più famoso d’Italia, per molti anni corrispondente della Rai da Londra, ha incontrato Sua Maestà più volte. E nel suo ultimo libro, Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti (Sperling & Kupfer), capitolo dopo capitolo scorre un’esistenza (vera) da romanzo. Dall’infanzia all’incontro con Filippo (il «bel vichingo» tedesco e squattrinato che Lilibet faticò a far digerire alla Regina madre), dall’incoronazione alle innumerevoli crisi di corte. Cinquecentosessanta pagine per raccontare l’epopea di Sua Maestà. Nessuna sorpresa. Elisabetta è lì, al suo posto, da quasi settant’anni. Fu incoronata nel 1953 quando Truman governava gli Stati Uniti e Stalin guidava l’Unione Sovietica. Dunque c’è molto da narrare intrecciando la Storia e le storie di un periodo così lungo che l’ha vista sul trono.