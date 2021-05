Denise Pipotene Possibile svolta | arriva segnalazione dalla Calabria | “Potrebbe essere lei”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 11 maggio 2021) Sarebbero in corso in queste ore gli accertamenti dei carabinieri nei confronti di una ragazza residente in, nel piccolo comune del Cosentino di Scalea, che sarebbe molto somigliante aPipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, in Sicilia, e mai più ritrovata. Nuova, dunque, nel caso diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.