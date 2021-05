Denise Pipitone, nuovo avvistamento: arriva la risposta ufficiale (Di martedì 11 maggio 2021) Denise Pipitone, nuovo avvistamento in Calabria: dopo la segnalazione da parte di una testimone ora arriva la risposta ufficiale Tra speranze e delusioni, il caso della scomparsa di Denise Pipitone è aperto da 17 anni senza nessuna risposta certa anche se nelle ultime settimane molti fari sono stati accesi. L’ultima posta portava in Calabria, dopo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021)in Calabria: dopo la segnalazione da parte di una testimone oralaTra speranze e delusioni, il caso della scomparsa diè aperto da 17 anni senza nessunacerta anche se nelle ultime settimane molti fari sono stati accesi. L’ultima posta portava in Calabria, dopo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - apicella57 : RT @Frances48520231: MISSING DENISE PIPITONE Il tempo è prezioso USIAMOLO BENE CERCHIAMO DENISE Tutti insieme #DenisePipitone #Liberat… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: 'Non sono io Denise Pipitone'. Rivedi su RaiPlay l'intervista di @antodelprino a Denise, la 19enne di origini romene seg… -