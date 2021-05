“Denise non sono io”: nuovo dolore per Piera Maggio, la pista Romania un buco nell’acqua (Di martedì 11 maggio 2021) Continua la ricerca di Denise Pipitone. Nonostante siano passati 20 anni, la mamma Piera Maggio non si arrende e con caparbietà spera di ritrovare la sua bambina, ormai donna. Lo scoop di ‘Chi l’ha visto?’ di qualche tempo fa ha riacceso per la vicenda un interesse nazionale, che sembrava sopito. Oggi una nuova pista, che conduceva in Romania passando per Scalea, si interrompe, purtroppo bruscamente. La giovane rumena, indicata come la ragazza scomparsa conferma: “Denise non sono io”. LEGGI ANCHE => Caso Denise Pipitone, fermata una giovane di origini rumene a Scalea Elena Denisa, un altro buco nell’acqua Fugacemente e d’improvviso si è vanificata nuovamente l’ennesima speranza, arrivata ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 maggio 2021) Continua la ricerca diPipitone. Nonostante siano passati 20 anni, la mammanon si arrende e con caparbietà spera di ritrovare la sua bambina, ormai donna. Lo scoop di ‘Chi l’ha visto?’ di qualche tempo fa ha riacceso per la vicenda un interesse nazionale, che sembrava sopito. Oggi una nuova, che conduceva inpassando per Scalea, si interrompe, purtroppo bruscamente. La giovane rumena, indicata come la ragazza scomparsa conferma: “nonio”. LEGGI ANCHE => CasoPipitone, fermata una giovane di origini rumene a Scalea Elena Denisa, un altroFugacemente e d’improvviso si è vanificata nuovamente l’ennesima speranza, arrivata ...

Advertising

pomeriggio5 : ESCLUSIVA In diretta da Scalea parla la ragazza indicata come #DenisePipitone: 'Sono nata in Romania e mi sono tras… - vitaindiretta : Scalea, la giovane di 19 anni che si chiama Denise non è Denise Pipitone. Rivedi gli aggiornamenti in diretta di… - Adnkronos : #DenisePipitone: dopo gli accertamenti sulla ragazza di Scalea, 'Chi l'ha visto?' entra nella casa di Anna Corona. - amici20forlola : RT @protectmeariana: okay, era troppo bello per essere vero. ma leggo commenti sulla ' non ' somiglianza della ragazza di scalea. ma vi sfu… - sonoingenua_ : RT @pomeriggio5: ESCLUSIVA In diretta da Scalea parla la ragazza indicata come #DenisePipitone: 'Sono nata in Romania e mi sono trasferita… -