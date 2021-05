Defender Eco Home: una mini house firmata Jaguar Land Rover e prenotabile su Airbnb (Di martedì 11 maggio 2021) Tra giugno e settembre 2021, sarà possibile vivere l’esperienza di svegliarsi immersi nei paesaggi più suggestivi d’Italia prenotando un soggiorno in una delle dieci tappe previste dal tour off-road nato dalla collaborazione tra Jaguar Land Rover e Airbnb. Una mini vacanza che risponde a quelli che Airbnb ha individuato essere i trend italiani per l’estate 2021, all’insegna di un turismo “rurale” e a contatto con la natura: quasi 1 italiano su 3 infatti è alla ricerca di alloggi tranquilli e isolati, ma soprattutto di un po’ di meritato digital detox*. Ed è proprio per godere appieno dei benefici di questa esperienza “rurale” che il pernottamento all’interno della Defender Eco Home verrà arricchito da una colazione e un picnic a base di ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Tra giugno e settembre 2021, sarà possibile vivere l’esperienza di svegliarsi immersi nei paesaggi più suggestivi d’Italia prenotando un soggiorno in una delle dieci tappe previste dal tour off-road nato dalla collaborazione tra. Unavacanza che risponde a quelli cheha individuato essere i trend italiani per l’estate 2021, all’insegna di un turismo “rurale” e a contatto con la natura: quasi 1 italiano su 3 infatti è alla ricerca di alloggi tranquilli e isolati, ma soprattutto di un po’ di meritato digital detox*. Ed è proprio per godere appieno dei benefici di questa esperienza “rurale” che il pernottamento all’interno dellaEcoverrà arricchito da una colazione e un picnic a base di ...

