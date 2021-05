De Zerbi allo Shaktar Donetsk, Italiano il sostituto: erano accostati al Napoli (Di martedì 11 maggio 2021) Il valzer della panchine è già cominciato da tempo ma a fine campionato le voci si intensificano. Roberto De Zerbi allenatore del Sassuolo, è pronto ad andare allo Shaktar Donetsk al suo posto dovrebbe arrivare Vincenzo Italiano, attuale allenatore dello Spezia. Entrambi i tecnici erano stati accostati al Napoli che alla fine vuole puntare su un profilo di maggiore esperienza. A questo punto se questi due tasselli si sistemeranno in questo modo, tra i nomi fatti per la panchina del Napoli restano tre candidature: Maurizio Sarri, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Nuovo allenatore Napoli, la situazione Maurizio Sarri: Il tecnico ex Juventus e Chelsea è ritornato a parlare con De Laurentiis dopo anni di silenzio. Il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 maggio 2021) Il valzer della panchine è già cominciato da tempo ma a fine campionato le voci si intensificano. Roberto Deallenatore del Sassuolo, è pronto ad andareal suo posto dovrebbe arrivare Vincenzo, attuale allenatore dello Spezia. Entrambi i tecnicistatialche alla fine vuole puntare su un profilo di maggiore esperienza. A questo punto se questi due tasselli si sistemeranno in questo modo, tra i nomi fatti per la panchina delrestano tre candidature: Maurizio Sarri, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Nuovo allenatore, la situazione Maurizio Sarri: Il tecnico ex Juventus e Chelsea è ritornato a parlare con De Laurentiis dopo anni di silenzio. Il ...

sassuolonews : SN - De Zerbi-Sassuolo: è addio. Accordo fatto, va allo Shakhtar Donetsk! #calciomercato - Federosa96 : @FBiasin Vediamo ora De Zerbi tra “mi riduco lo stipendio per sostenere il calcio dei tifosi” e “vado allo Shaktar”… - GiusvaPulejo : Con De Zerbi allo Shakthar e Simone Inzaghi al Tottenham sempre se andrà davvero così (dubito, specie per il second… - MomentiCalcio : Aggiornamento situazione panchine: Gattuso verso la Fiorentina, De Zerbi allo Shakhtar con un contratto biennale - asroma_ti_amo : @SkySport de zerbi allo shaktar e' follia ......merita di stare in italia -