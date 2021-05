De Vito | oggi in Assemblea Capitolina rifiuti | scuole e animali

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Nella seduta odierna di, che andra’ in onda in diretta streaming a partire dalle 14.00 e che sara’ possibile seguire collegandosi al link https://www.comune.roma.it/web/it/-in-diretta. page, sono diverse le proposte di delibera che verranno presentate e che riguardano argomenti che stanno particolarmente a cuore non solo all’Amministrazione ma all’intera citta’”. Cosi’ in un comunicato il presidente dell’, Marcello De. “Si parlera’ infatti di gestione deiurbani e di una regolamentazione da parte dei Comuni che risponda sempre ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita’. Ma si affronteranno anche i temi della tutela e del benessere degli ...