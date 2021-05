Ddl Zan – Pro Vita & Famiglia a manifestazione a Milano (Di martedì 11 maggio 2021) sabato 15 maggio alle 15 – Anche Pro Vita & Famiglia aderisce alla manifestazione #restiamoliberi contro il ddl Zan sull’omotransfobia che si terrà a Milano sabato 15 maggio, alle ore 15, in piazza Duomo (lato Marconi). “Insieme a tante altre associazioni – ha spiegato il presidente della Onlus prolife Toni Brandi – ci uniremo al coro di protesta che si sta alzando dall’Italia contro il bavaglio al libero pensiero e perché i nostri figli non vengano indottrinati alla teoria del gender con la scusa della Giornata contro l’omofobia”. “Il Ddl Zan è una legge sessista e discriminatoria che intende tacciare come omofobe o transfobiche tutte le voci di dissenso o qualunque affermazione basata sull’orientamento sessuale che si dica ispirata al concetto di Famiglia naturale formata da una ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) sabato 15 maggio alle 15 – Anche Proaderisce alla#restiamoliberi contro il ddl Zan sull’omotransfobia che si terrà asabato 15 maggio, alle ore 15, in piazza Duomo (lato Marconi). “Insieme a tante altre associazioni – ha spiegato il presidente della Onlus prolife Toni Brandi – ci uniremo al coro di protesta che si sta alzando dall’Italia contro il bavaglio al libero pensiero e perché i nostri figli non vengano indottrinati alla teoria del gender con la scusa della Giornata contro l’omofobia”. “Il Ddl Zan è una legge sessista e discriminatoria che intende tacciare come omofobe o transfobiche tutte le voci di dissenso o qualunque affermazione basata sull’orientamento sessuale che si dica ispirata al concetto dinaturale formata da una ...

