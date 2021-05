Dazn è la Netflix dello sport

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 maggio 2021) Lo streaming non è più una nuova frontiera ma una realtà consolidata grazie anche a chi ha saputo guardare lontano come Len Blavatnik, fondatore di, nuovo player centrale della Serie A. Nel 2011 il tycoon ucraino ha acquistato Warner Music per 3 miliardi di dollari trasformandola in un gigante da 20 miliardi di dollari di fatturato. Len Blavatnik oggi è il 48esimo uomo più ricco del mondo. Vanta un patrimonio di oltre 20 miliardi di dollari. E sta investendo centinaia di milioni per fare dila. Nato ad Odessa, Blavatnik aveva 21 anni quando i genitori si trasferirono in America, dove ha preso la laurea in scienze informatiche alla Columbia University e il master in Business Administration alla Harvard Business School. Ha avuto la fortuna di collaborare con due ...