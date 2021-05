David Donatello | la festa della ' ripartenza' del cinema italiano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello

Applausi, lacrime e standing ovation. Momento suggestivo e toccante della cerimonia dei 66esimidi, quando Emma Torre , figlia di Mattia Torre , ha ritirato il premio vinto dal compianto padre, per la miglior sceneggiatura del film 'Figli' . Lo scrittore, sceneggiatore e regista ...Checco Zalone vince ildi2021 e si aggiudica il premio per la miglior canzone originale . Il brano arrivato al primo posto è ' Immigrato ', colonna sonora del film Tolo Tolo . Al momento della vittoria il ...La quasi totale esclusione tra i vincitori di Favolacce e delle candidate femminili dimostra che non è ancora tempo di rivoluzione.Con una performance di Laura Pausini, che ha cantato "Io si (Seen)", dal Teatro Dell'Opera, si sono aperti ieri i David di Donatello, i premi del cinema italiano. La cerimonia si è svolta in parte da ...