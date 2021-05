David di Donatello, Sophia Loren migliore attrice protagonista per “La vita davanti a sé”. “Volevo nascondermi” è il miglior film (Di martedì 11 maggio 2021) Standing ovation al teatro delle vittorie per Sophia Loren. All’attrice simbolo di italianità, 86 anni, è andato il premio di migliore attrice protagonista per il film La vita davanti a sé ai David di Donatello. L’artista lo ha ritirato visibilmente commossa: «Senza il cinema non posso vivere», sono state le sue prime parole a caldo. «L’emozione è la stessa del primo David di 60 anni fa è anche di più», ha detto Loren che ha ringraziato i produttori e tutta la troupe. Poi ha speso a alcune parole sull’attore protagonista insieme a lei del film diretto da Edoardo Ponti, suo figlio: «Ringrazio il ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Standing ovation al teatro delle vittorie per. All’simbolo di italianità, 86 anni, è andato il premio diper ilLaa sé aidi. L’artista lo ha ritirato visibilmente commossa: «Senza il cinema non posso vivere», sono state le sue prime parole a caldo. «L’emozione è la stessa del primodi 60 anni fa è anche di più», ha dettoche ha ringraziato i produttori e tutta la troupe. Poi ha speso a alcune parole sull’attoreinsieme a lei deldiretto da Edoardo Ponti, suo figlio: «Ringrazio il ...

