David di Donatello 2021: trionfano Matilda De Angelis, Sophia Loren, il film Volevo nascondermi. E Checco Zalone batte Laura Pausini (Di martedì 11 maggio 2021) La notte degli Oscar italiani parte con lei, Matilda De Angelis, l’attrice dell’anno, prima vincitrice del primo dei 25 David di Donatello 2021. Foto Instagram È Volevo nascondermi di Giorgio Diritti il vincitore dei David di Donatello 2021: 7 statuette su 15 nomination. Miglior film compreso. Grande sconfitto, Favolacce dei fratelli D’Innocenzo: partiva con 13 candidature, ne ha vinto solo uno. Tre premi a Miss Marx e a L’incredibile storia dell’Isola delle rose. Due a Tolo Tolo di Luca Medici, alias Checco Zalone. Nella nostra gallery in fondo, tutti i film e gli attori candidati e dove vederli in streaming e su Sky. Sophia ... Leggi su amica (Di martedì 11 maggio 2021) La notte degli Oscar italiani parte con lei,De, l’attrice dell’anno, prima vincitrice del primo dei 25di. Foto Instagram Èdi Giorgio Diritti il vincitore deidi: 7 statuette su 15 nomination. Migliorcompreso. Grande sconfitto, Favolacce dei fratelli D’Innocenzo: partiva con 13 candidature, ne ha vinto solo uno. Tre premi a Miss Marx e a L’incredibile storia dell’Isola delle rose. Due a Tolo Tolo di Luca Medici, alias. Nella nostra gallery in fondo, tutti ie gli attori candidati e dove vederli in streaming e su Sky....

Advertising

RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - Agenzia_Ansa : La notte dei David di Donatello 2021, Sophia Loren migliore attrice per per La Vita davanti a sé: 'Non so se questo… - nicole__bianchi : ??? David di Donatello, la cerimonia di premiazione: 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti - Miglior Film e forier… - FarodiRoma : Più di una lezione di vita alla cerimonia per la consegna dei premi David di Donatello -