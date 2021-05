Daltonismo | ecco come appare il mondo a chi è affetto dai suoi tipi

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilè un problema visivo dovuto a un’alterazione della percezione dei colori. Esso è dovuto a un alterazione dei fotorecettori Vi sono differenti, quali: Esistono varidi, che includono: Protanomalia: distinguibile in quanto chi soffre di questo tipo ha una carenza di sensibilità al colore rosso. Deuteranomalia: coloro che ne sono affetti si definiscono “deboli al verde”, non riesce a individuare le differenze di tonalità del rosso, dell’arancione, del giallo e del verde. Dicromasia: divisibile in protanopia e deuteranopia. Esso non percepiscono alcuna differenza tra rosso, arancio, giallo e verde. Protanopia: percepiscono in versione molto ridotta la luminosità di rosso, arancione e ...