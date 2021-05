“Dal ciclismo al calcio, ripartire in sicurezza”, webinar su prevenzione e sport (Di martedì 11 maggio 2021) La salute delle articolazioni nello sport del calcio e della bicicletta, sia da amatori che da professionisti, è il tema dell’evento digitale di educazione alla salute organizzato da Ente Mutuo Regionale, “prevenzione e sport. Dal ciclismo al calcio, ripartire in sicurezza”, in programma giovedì 13 maggio alle 18. A parlarne ci saranno gli ortopedici di Humanitas Gavazzeni di Bergamo Gennaro Fiorentino, responsabile dell’Ortopedia e Traumatologia, con i colleghi di équipe Luca Usai e Sebastiano Giambartino. Dopo gli onori di casa da parte degli organizzatori, il dottor Gennaro Fiorentino introdurrà l’argomento parlando dell’importanza della prevenzione nel fare sport e attività fisica al fine di prevenire i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) La salute delle articolazioni nellodele della bicicletta, sia da amatori che da professionisti, è il tema dell’evento digitale di educazione alla salute organizzato da Ente Mutuo Regionale, “. Dalalin”, in programma giovedì 13 maggio alle 18. A parlarne ci saranno gli ortopedici di Humanitas Gavazzeni di Bergamo Gennaro Fiorentino, responsabile dell’Ortopedia e Traumatologia, con i colleghi di équipe Luca Usai e Sebastiano Giambartino. Dopo gli onori di casa da parte degli organizzatori, il dottor Gennaro Fiorentino introdurrà l’argomento parlando dell’importanza dellanel faree attività fisica al fine di prevenire i ...

