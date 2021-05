Dai «Babbi» al finestrino abbassato, cosa c’è che non funziona nello scontro tra Renzi e Report (Di martedì 11 maggio 2021) Ieri sera, 10 maggio 2021, è andata in onda la seconda puntata della “telenovela” che vede come protagonisti Matteo Renzi, lo 007 Marco Mancini e la trasmissione Rai condotta da Sigfrido Ranucci, Report. Il leader di Italia Viva si era reso disponibile ad andare in diretta durante la serata, di fronte a una trasmissione che però risulta essere registrata di sabato (occhio all’orologio del conduttore, le lancette non puntano a un orario da tarda serata). Sarà per «una prossima puntata», affermano dalla redazione, ma ora possiamo fare un po’ il punto della situazione con quello che abbiamo attualmente a disposizione. Vengono contestate delle incongruenze, da parte di entrambi i fronti, sia nella denuncia presentata da Matteo Renzi che nelle risposte fornite da Report al senatore. Non risulta, almeno al momento, una ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Ieri sera, 10 maggio 2021, è andata in onda la seconda puntata della “telenovela” che vede come protagonisti Matteo, lo 007 Marco Mancini e la trasmissione Rai condotta da Sigfrido Ranucci,. Il leader di Italia Viva si era reso disponibile ad andare in diretta durante la serata, di fronte a una trasmissione che però risulta essere registrata di sabato (occhio all’orologio del conduttore, le lancette non puntano a un orario da tarda serata). Sarà per «una prossima puntata», affermano dalla redazione, ma ora possiamo fare un po’ il punto della situazione con quello che abbiamo attualmente a disposizione. Vengono contestate delle incongruenze, da parte di entrambi i fronti, sia nella denuncia presentata da Matteoche nelle risposte fornite daal senatore. Non risulta, almeno al momento, una ...

