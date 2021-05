Cuori granata in Europa, Africa, America: Salernitana festeggiata nel mondo (FOTO) (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Liverpool, Philadelphia, Zurigo, New York, Khinshasa sono solo alcuni dei puntini illuminati di granata sulla mappa dell’ippocampo che circoscrive gran parte del mondo. Via giacche e cravatte, i salernitani che vivono e si sono professionalmente affermati in altre nazioni hanno ceduto ad una gioia incontenibile. Pastena, via Roma, il lungomare, Torrione, Mariconda e piazza Casalbore sono lontani migliaia (in alcuni casi decine di migliaia) di chilometri ma il cuore non conosce confini. A Zurigo la storica Brigata granata sez. Svizzera – Oltre i confini è un “club di tifosi della Salernitana che vivono in Svizzera e Germania”. Cristiano Vito D’Aniello mostra una serie di FOTO. La bandiera granata, sullo sfondo il tipico paesaggio elvetico. Ciro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Liverpool, Philadelphia, Zurigo, New York, Khinshasa sono solo alcuni dei puntini illuminati disulla mappa dell’ippocampo che circoscrive gran parte del. Via giacche e cravatte, i salernitani che vivono e si sono professionalmente affermati in altre nazioni hanno ceduto ad una gioia incontenibile. Pastena, via Roma, il lungomare, Torrione, Mariconda e piazza Casalbore sono lontani migliaia (in alcuni casi decine di migliaia) di chilometri ma il cuore non conosce confini. A Zurigo la storica Brigatasez. Svizzera – Oltre i confini è un “club di tifosi dellache vivono in Svizzera e Germania”. Cristiano Vito D’Aniello mostra una serie di. La bandiera, sullo sfondo il tipico paesaggio elvetico. Ciro ...

