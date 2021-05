Cristina Mezzaroma | “Auguro il meglio alla Salernitana | conserverò per sempre la mia collezione di cavallucci”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 11 maggio 2021) ““Sono orgogliosa, innanzitutto, di mio figlio, di mio marito e di mio fratello perchè anni fa, a dispetto di tutto e tutti, hanno portato a termine un grande progetto, raggiungendo un traguardo meritatissimo per lae per la città di Salerno”. Lo ha dichiarato, moglie di Claudio Lotito all’indomani della vittoria dei granata, in serie A dopo un’attesa lunga 23 anni. “Una città che avràun posto nel mio cuore non tanto dal punto di vista calcistico, perchè non me ne intendo molto, ma da quello umano. Gente solare, accogliente, piena di allegria e capace di far provare grandissime emozioni – ha aggiunto– Un po’ di tristezza c’è perchè, a questo punto, questa società portatamassima divisione dmia famiglia dovrà ...