Cristiano Ronaldo, Agnelli cerca di trattenerlo con un regalo clamoroso (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante il periodo difficile, Cristiano Ronaldo ha deciso farsi un regalo favoloso dopo la gita a Maranello con Elkann e Agnelli. Cristiano Ronaldo (GettyImages)La Juventus sta vivendo un periodo molto difficile. La sconfitta contro il Milan potrebbe tenerla fuori dalla prossima Champions League. Questo però non ha evitato che Cristiano Ronaldo facesse una visita alla Ferrari insieme al presidente Agnelli e al leader di Exor John Elkann. I tifosi hanno storto un po' il naso dato il momento delicato e l'imminente sfida, che sa di dentro o fuori, contro il Sassuolo. Ronaldo non ha partecipato alla seduta di scarico e ha fatto una piccola gita nel centro nevralgico della Ferrari. E' stato quasi come ...

OptaPaolo : 0 - Cristiano Ronaldo non ha toccato neanche un pallone nell'area avversaria in questo primo tempo contro il Milan.… - AndreaBricchi77 : Bisogna anche dire che il signor @davidecalabria2, ormai miglior terzino italiano, ha passato la serata a passeggia… - tancredipalmeri : Pirlo ha declinato in maniera più pirlesca il Sarriano “Questa è una squadra inallenabile”. Insomma Cristiano Rona… - infoitsport : Nedved: «Pirlo e Cristiano Ronaldo restano alla Juventus» - ElenaGrwww : RT @okladskij: Cristiano Ronaldo 59 milioni lordi annui per essere amico di Andrea Agnelli, l'uomo più solo del mondo, questa è la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Pirlo, Juventus: "Non siamo rassegnati, ma soltanto arrabbiati" Il dubbio riguarda Ronaldo: "Non abbiamo parlato di riposare, Cristiano ha giocato tante partite e ha fatto bene, ha fatto tanti gol. Vedremo come sta nell'allenamento del pomeriggio, poi decideremo ...

Juventus, Andrea Pirlo gela i tifosi su Cristiano Ronaldo In vista del Sassuolo c'è da valutare la condizione fisica di Ronaldo : ' Cristiano ha giocato tanto questa stagione facendo tanti gol. Vedremo come starà oggi e decideremo. Domani è delicata e ...

"Cristiano Ronaldo è sconvolto": parola di Jaqueline Sousa Corriere dello Sport.it PIRLO:"DOBBIAMO FARE UNA GRANDE GARA" "Dobbiamo fare una grande partita,ma la cosa più importante è non vedere la rassegnazione. Cristiano Ronaldo? Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi, domani per noi è importante e spero di ave ...

La nuova Ferrari di Cristiano Ronaldo Ronaldo ha fatto visita a Maranello con Andrea Agnelli e John Elkann. Il campione portoghese, al termine della visita, ha comprato una Ferrari Monza aggiungend un altro pezzo pregiato, dal costo ...

