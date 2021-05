Crisi Juventus situazione delicata: fatta richiesta alla squadra sugli stipendi (Di martedì 11 maggio 2021) Crisi Juventus, la società avrebbe richiesto alla squadra di poter posticipare il pagamento di alcune mensilità, visto le difficoltà economiche L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 11 maggio 2021), la società avrebbe richiestodi poter posticipare il pagamento di alcune mensilità, visto le difficoltà economiche L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

matteo_nelli : RT @Vink901: -L'#Inter non paga gli stipendi e la figc fa una legge ad hoc; -l'Inter chiede ai suoi giocatori di rinunciare a 2 mesi di sti… - DSss79 : RT @Vink901: -L'#Inter non paga gli stipendi e la figc fa una legge ad hoc; -l'Inter chiede ai suoi giocatori di rinunciare a 2 mesi di sti… - peseroforever : RT @Vink901: -L'#Inter non paga gli stipendi e la figc fa una legge ad hoc; -l'Inter chiede ai suoi giocatori di rinunciare a 2 mesi di sti… - Strachnot : RT @Vink901: -L'#Inter non paga gli stipendi e la figc fa una legge ad hoc; -l'Inter chiede ai suoi giocatori di rinunciare a 2 mesi di sti… - Disumano2 : RT @Vink901: -L'#Inter non paga gli stipendi e la figc fa una legge ad hoc; -l'Inter chiede ai suoi giocatori di rinunciare a 2 mesi di sti… -