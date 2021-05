Crisi Juventus, Repubblica e Stampa varano il titolo aziendale: “Vicolo cieco” (Di martedì 11 maggio 2021) Crisi Juventus Repubblica e Stampa varano il titolo aziendale. È probabilmente una novità assoluta nel giornalismo mondiale. Se Repubblica e La Stampa – entrambi di proprietà della famiglia Elkann – i titoli che accompagnano gli articoli dedicati alla Crisi della Juventus sono gli stessi: “Vicolo cieco”. Poiché escludiamo che nelle due redazioni si sia pensato contemporaneamente allo stesso titolo, anche perché nessuno dei due articoli fa mai un riferimento al Vicolo cieco, è da intendersi come una disposizione aziendale. Dall’alto gradiscono “Vicolo cieco”. E ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021)il. È probabilmente una novità assoluta nel giornalismo mondiale. See La– entrambi di proprietà della famiglia Elkann – i titoli che accompagnano gli articoli dedicati alladellasono gli stessi: “”. Poiché escludiamo che nelle due redazioni si sia pensato contemporaneamente allo stesso, anche perché nessuno dei due articoli fa mai un riferimento al, è da intendersi come una disposizione. Dall’alto gradiscono “”. E ...

