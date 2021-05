(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. -(Adnkronos) - "L'enormedi energia e le emissioni di CO2 associate dell'estrazione di cripto-asset potrebbero minare glidiglobale". Lo segnala in un blog apparso sul sito della Bce il membro del Comitato esecutivo della Bce Fabioponendo l'accento sui costi energetici del '': "Il solo Bitcoin consuma già più elettricità dei Paesi Bassi". Sottolineando la necessità di "garantire che tutti i segmenti dell'attività finanziaria rimangano allineati con gli obiettivi climatici generali" il banchiere italiano invita quindi a inserire nella "discussione globale" temi come "il controllo e la limitazione dell'impatto ambientale delle risorse crittografiche, anche attraverso la regolamentazione e la tassazione" di questi processi.

Advertising

TV7Benevento : Criptovalute: Panetta, 'consumo per mining minaccia sforzi sostenibilità'... -

Ultime Notizie dalla rete : Criptovalute Panetta

Metro

... emesse dai regolatori e per questo ben lontane dalle, si tratta comunque di un'... c'è da capire quali passi compirà la task force di Francoforte, guidata da Fabio. La ......delle, la cui corsa sembra inarrestabile. Proprio la scorsa settimana, la Banca centrale europea ha pubblicato le risposte a una consultazione pubblica. E lo stessoha tenuto un'...Roma, 11 mag. -(Adnkronos) – “L’enorme consumo di energia e le emissioni di CO2 associate dell’estrazione di cripto-asset potrebbero minare gli sforzi di sostenibilità globale”. Lo segnala in un blog ...La Digital Dollar Foundation, in collaborazione con Accenture, lancia cinque progetti finalizzati a raccogliere i primi veri dati su una possibile emissione di valuta virtuale ...