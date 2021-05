CRESCE L’ISOLA DEI FAMOSI: PICCHI DEL 30% PER ILARY BLASI. RECORD NELLE GIOVANI DONNE (Di martedì 11 maggio 2021) Il lunedì sera si conferma la serata per eccellenza dei reality. L’ISOLA dei FAMOSI torna a CRESCEre e si porta a 3,1 milioni di telespettatori con il 19,05%. I motivi della risalita del reality di Canale 5? Le dinamiche entrate nel vivo, la riunificazione dei naufraghi in un unico gruppo e anche una fiction meno performante rispetto agli standard a cui ci ha abituati fin troppo bene Rai1. Ascolti in crescita per “L’ISOLA dei FAMOSI”, leader della serata del lunedì con una media di 3.101.000 telespettatori e il 19,05% di share individui. Lo share del reality condotto da ILARY BLASI, affiancata da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, sale al 23,51% tra il pubblico giovane, ovvero la fascia 15-34 anni. La sedicesima puntata del survival show, rinnovato per ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 maggio 2021) Il lunedì sera si conferma la serata per eccellenza dei reality.deitorna are e si porta a 3,1 milioni di telespettatori con il 19,05%. I motivi della risalita del reality di Canale 5? Le dinamiche entrate nel vivo, la riunificazione dei naufraghi in un unico gruppo e anche una fiction meno performante rispetto agli standard a cui ci ha abituati fin troppo bene Rai1. Ascolti in crescita per “dei”, leader della serata del lunedì con una media di 3.101.000 telespettatori e il 19,05% di share individui. Lo share del reality condotto da, affiancata da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, sale al 23,51% tra il pubblico giovane, ovvero la fascia 15-34 anni. La sedicesima puntata del survival show, rinnovato per ...

