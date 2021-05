Covid | Zoomarine | lavoriamo all' aria aperta | parchi sicuri e vanno riaperti subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Labitalia) - "Troppo lontana la data del 1° luglio per riaprire idivertimento italiani. Le nostre attività si svolgono tutte all'aperto, le nostre strutture rispondono perfettamente ai criteri di sicurezza richiesti dal governo. Non ha senso aspettare ancora quasi due mesi". Così all'Adnkronos/Labitalia, il più grande Parco marino italiano, in prima linea nella protesta organizzata oggi a Roma dagli operatori deidivertimento. Renato Lenzi, direttore operativo di 'The dolphin company' (la multinazionale proprietdi) nonché membro del consiglio direttivo di Anesv (l'Associazione spettacoli viaggianti) e presidente di Eaam (l'associazione europea mammiferi acquatici) non ha dubbi: "è tempo di riaprire iitaliani, le condizioni ...