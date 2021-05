Covid Toscana, oggi 367 contagi: bollettino 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 367 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Ad anticipare i dati su Facebook, il presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 367 su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi)”, annuncia Giani. “Abbiamo aperto altri tre centri vaccinali a Scandicci, alla Casa del Popolo di Grassina e a Pontassieve – aggiunge Giani nel post – Nelle prossime due settimane, nell’area vasta più abitata della Toscana, ne entreranno in funzione altri 8 per aumentare sempre di più il ritmo con l’arrivo di nuovi vaccini”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 367 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 11. Ad anticipare i dati su Facebook, il presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 367 su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi)”, annuncia Giani. “Abbiamo aperto altri tre centri vaccinali a Scandicci, alla Casa del Popolo di Grassina e a Pontassieve – aggiunge Giani nel post – Nelle prossime due settimane, nell’area vasta più abitata della, ne entreranno in funzione altri 8 per aumentare sempre di più il ritmo con l’arrivo di nuovi vaccini”. L'articolo proviene da Italia Sera.

