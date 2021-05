Covid | settimana di confronto sulle riaperture | si valuta il coprifuoco alle 23

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Va avanti il lavoro di Palazzo Chigi per dare applicazione alla roadmap distabilita per le prossime settimane. Al momento sembra esclusa qualsiasi possibilità che venga abolito ilanche se con ogni probabilità potrebbe essere posticipato23 già dalla prossimamentre resta sul tavolo la possibilità di riaprire i centri commerciali – che domani abbasseranno le saracinesche in segno di protesta per le misure restrittive – nel weekend forse già dal 22 maggio. Temi che saranno affrontati nella cabina di regia di maggioranza che dovrebbe tenersi inanche per affrontare la situazione di quelle attività che ancora non hanno riaperto. Il wedding, ad esempio, dovrebbe ripartire il 15 giugno e una data dovrebbe arrivare anche per le piscine al chiuso. ...