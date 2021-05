Advertising

TV7Benevento : Covid: Ruggieri (Fi), 'basta diktat Speranza, bene Gelmini su check coprifuoco'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ruggieri

Il Denaro

... vicesindaco e assessore alla Cultura di Bagheria; Paolo, vicesindaco di Marsala; ... " Il festival delle Vie dei Tesori è riuscito a sfidare il, è la nostra speranza per il futuro, per ...... Maria Terranova e Daniele Vella, vicesindaco e assessore alla Cultura di Bagheria; Paolo, ... "Il festival delle Vie dei Tesori è riuscito a sfidare il, è la nostra speranza per il futuro,...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Basta diktat ideologici del ministero della Salute. Bene il ministro Gelmini, che sul check al coprifuoco promesso per metà maggio pone il problema al Governo”. Così Andre ...In coerenza con gli impegni assunti, l’Amministrazione comunale sta per diffondere a tutte le famiglie che hanno figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica un questionario per valutar ...