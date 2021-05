Covid: Renzi, 'vaccini funzionano, basta coprifuoco, è tempo di riaprire' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ancora un mese fa qualche virologo diceva in Tv che i vaccini 'funzionicchiano'. In realtà i vaccini funzionano e alla grande! Dove si vaccina crollano contagi e ricoveri. Ora è tempo di riaprire. basta coprifuoco, basta allarmismi: viva la scienza che sconfigge la paura!". Lo scrive su twitter Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ancora un mese fa qualche virologo diceva in Tv che i'funzionicchiano'. In realtà ie alla grande! Dove si vaccina crollano contagi e ricoveri. Ora èdiallarmismi: viva la scienza che sconfigge la paura!". Lo scrive su twitter Matteo

Advertising

Valter_Ts : RT @IleanaNoIlenia: Tra l’altro mi tocca ringraziare il Covid per aver reso obbligatorio l’uso delle mascherine, almeno noi italiani non si… - Divino_2 : RT @macheoooh38: @Divino_2 così poi mirta merlino fa le trasmissioni su quanto noi interisti siamo merde perchè mandiamo il covid in giro (… - macheoooh38 : @Divino_2 così poi mirta merlino fa le trasmissioni su quanto noi interisti siamo merde perchè mandiamo il covid in… - MatteoStaSereNO : RT @IleanaNoIlenia: Tra l’altro mi tocca ringraziare il Covid per aver reso obbligatorio l’uso delle mascherine, almeno noi italiani non si… - lellone_ : RT @IleanaNoIlenia: Tra l’altro mi tocca ringraziare il Covid per aver reso obbligatorio l’uso delle mascherine, almeno noi italiani non si… -